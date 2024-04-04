Как космические аппараты и миссии получают названия

Подавляющее большинство космических программ, созданных человечеством, получило воодушевляющие, героические названия. Perseverance, Voyager, Challenger, Curiosity — даже советский «Спутник» и «Союз». Журнал Popular Science рассказал, по какому принципу миссии и аппараты получают имена.

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Оглашение названия миссии или имени космического аппарата до сих пор считается торжественным мероприятием, т.к. оно отмечает оффициализацию проекта. Иными словами, делает его чуточку более реальным и дает публике свежую тему для обсуждения. Например, не так давно Китайское национальное космическое управление анонсировало названия своих предстоящих лунных проектов. Пилотируемый аппарат получил имя Mengzhuo, а луноход — Lanyue.

Откуда именно берутся имена — индивидуальный вопрос для каждого космического агентства. Иногда они вдохновлены мифологией и астрологией, иногда — легендами и фольклором. Некоторые обладают историческими коннотациями. Другие основаны на цели самой миссии.

Для контекста, название Lanyue взято из поэмы Мао Цзедуна 1965 года; оно было предложено гражданами Китая, чтобы передать народный дух стремления достичь Луны. А индийское название Chandrayaan буквально переводится как «лунный аппарат». Да и другие элементы космической программы Индии получили имена в честь тех или иных аспектов национальной культуры и истории. Аппарат Vikram отдает дань уважению одному из пионеров Индийской организации космических исследований. Имя ровера Pragyan переводится с санскрита как «мудрость».

Если говорить о NASA, то агентство выработало специфический подход к названию проектов еще в середине прошлого века. В 1963 году помощник администратора Роберт С. Симанс пожаловался, что терминология внутри организации стала слишком запутанной, и руководству нужно выбрать более стандартизированный метод наименования космических аппаратов. NASA разработала простое правило: выбирать простые, но уникальные слова, которые сложно с чем-то спутать.

Подобные рамки предоставляли большую свободу выбора на стадии предложения названий. Для некоторых проектов инженеры и ученые, работавшие над их реализацией, придумывали идеи сами. Многие знаменитые имена были выбраны благодаря конкурсам студенческих эссе. Например, марсианский аппарат Sojourner назван в честь Соджорнер Трут — известной американской аболиционистки. А наземные станции Cacique и Danzante в Нью-Мехико получили свои названия от имен коренных американцев. Многие спутники NASA (Hubble, телескоп Nancy Grace Roman, Parker) названы в честь реальных исторических личностей.