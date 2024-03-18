Маск опубликовал исходный код нейросети Grok

Принадлежащий основателю SpaceX и Neuralink, а также владельцу X (Twitter) Илону Маску стартап xAI опубликовал исходный код своей генеративной нейросети Grok. Об этом сообщает издание The New Tork Times (NYT), ссылаясь на пост Маска в X.

Grok – это генеративный ИИ по типу ChatGPT от OpenAI, который Илон Маск позиционирует как саркастичную нейросеть с «чувством» юмора. Grok был создан под вдохновением сотрудников xAI от путеводителя из научно-фантастических романов Дугласа Адамса «Автостопом по галактике». Grok выгодно отличается от других генеративных ИИ тем, что получат доступ к информации в интернете в режиме реального времени. Датасетом для программы xAI служит соцсеть X.

В NYT назвали публикацию исходного кода Grok «последним залпом» в конфликте между Маском и OpenAI. До этого Маск подал в суд на эту компанию и ее главу Сэма Альтмана за коммерциализацию технологии ИИ. В OpenAI в ответ на иск обвинили Маска в зависти. Дело в том, что миллиардер стоял у истоков OpenAI, но впоследствии вышел из ее правления.

В комментариях к посту о публикации исходного кода Grok глава X написал, что этот шаг не стоит воспринимать как завершение участия xAI в проекте. По его словам, над ИИ предстоит еще много работать, однако она уже является самой прозрачной и честной. Маск иронично отметил, что достичь текущего уровня было не сложно. Так он очередной раз подшутил на ChatGPT, работа которой является крайне зарегулированной и непрозрачной.