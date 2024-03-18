Созданный в Москве зондовый микроскоп показал отсутствие пыли в космосе

Созданный в столице зондовый микроскоп прислал данные, которые доказывают, что на высоте около 550 км над уровнем моря в космосе нет пыли. Об этом сообщила пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

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«Космический зондовый микроскоп «СММ-2000», выведенный на орбиту на спутнике «Нанозонд-1» в июне 2023 года, прислал результативный кадр. Он доказывает, что на высоте около 550 км над уровнем моря в космосе отсутствует пыль. Этот уникальный микроскоп создан командой ученых и разработчиков НИУ МИЭТ и компании ОЭЗ «Технополис «Москва» «Завод Протон», – говорится в материале.

Руководитель департамента Владислав Овчинский, которого цитирует пресс-служба, отметил, что в Москве работает около 30 крупных и средних научно-производственных предприятий ракетно-космической промышленности, которые производят ракеты, разрабатывают детали и электронику, а также питание и одежду для космонавтов.

«В ОЭЗ «Технополис «Москва» более 15 компаний выпускают продукцию для космической индустрии, некоторые изделия полностью создаются из отечественных компонентов. Так, компания-резидент «Завод Протон» выполняет заказы на изготовление десятков уникальных научных приборов. Многие из них единственные в мире, такие, как космический микроскоп «СММ-2000», выведенный на орбиту в системе спутника «Нанозонд-1». В разработке был также использован 30-летний опыт конструирования зондовых микроскопов различного назначения опорного вуза ОЭЗ столицы – НИУ МИЭТ», – уточнил Овчинский.

Как пояснили в пресс-службе, первый орбитальный зондовый микроскоп создан для того, чтобы «ловить» пыль и анализировать ее содержание на околоземных орбитах. Сейчас вокруг планеты летают тысячи спутников, многие из них уже неуправляемые, некоторые сталкиваются. На орбитах при этом возникают опасные облака быстро летящей пыли, и точные данные о ней имеют большое значение, в том числе для создания устойчивых к космическому мусору летательных аппаратов и техники.

«В декабре 2023 года как результат полугодового наблюдения был получен результативный кадр, который показал, что на высотах около 550 км над уровнем моря в космосе нет пыли, то есть он абсолютно чистый. Это выше, чем орбита станции МКС, которая находится на высоте от 390 до 420 км над уровнем моря. Предполагается, что за два года полета, которые спутник «Нанозонд-1» будет вращаться вокруг Земли, пока не снизится к атмосфере и не сгорит в ней, космический микроскоп «СММ-2000» выполнит свою главную задачу – проанализирует пылевой и метеоритный состав орбит разных высот», – приводятся в материале слова начальника научной лаборатории МИЭТ и отдела приборостроения «Завода Протон», автора идеи космического зондового микроскопа Бориса Логинова.

Большая часть предприятий ОЭЗ «Технополис Москва», работающих на космическую индустрию, располагается на зеленоградских площадках, которые являются родоначальниками космического направления микроэлектроники и продолжают снабжать индустрию своими разработками. Для более эффективной работы строятся новые производственные площади с самой современной инфраструктурой, отметили в пресс-службе.