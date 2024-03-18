Минпромторг признает белорусские чипы и платы российскими

Министерство промышленности и торговли России работает над законопроектом, который позволит считать белорусские чипы и платы отечественными. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на соответствующий документ.

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Отмечается, что с 1 июля 2024 года изменятся условия для признания продукции, произведенной на территории республики, российским продуктом. В частности, документы, идентифицирующие белорусское производство материалов (сырья) и комплектующих (деталей, узлов и агрегатов), а также о производственных и технологических операциях будут приравниваться к выданным в России.

В Минпромторге уточнили, что белорусские материалы и комплектующие могут признаваться российскими при условии выполнения в РФ не менее 20% объема работы. Это предоставит возможность для использования совместных разработок в отечественной продукции.

Аналитик Алексей Бойко рассказал, что в России в настоящее время не действует механизм проверки происхождения материалов и компонентов, которые будут ввозиться под видом белорусских. Возможные поставки комплектующих из Китая негативно отразятся плохо на технологической независимости отрасли, отметил он.