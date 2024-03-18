Ракету «Союз» с пилотируемым кораблем вывезли на стартовый стол Байконура

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-25" вывезена на стартовую площадку №31 (стартовый комплекс "Восток") космодрома Байконур, передает корреспондент ТАСС.

Фермы обслуживания сведены, теперь специалистам предстоит начать работы по графику первого стартового дня. На вывезенную ракету нанесено изображение, посвященное 90-летию со дня рождения первого космонавта Юрия Гагарина.

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-25" намечен на 16:21:19 мск 21 марта. Корабль доставит на Международную космическую станцию экипаж 21-й экспедиции посещения - в него входит космонавт Олег Новицкий и белорусская участница космического полета Марина Василевская. Дублером Новицкого выступает космонавт Иван Вагнер, а Василевской - ее соотечественница Анастасия Ленкова.

На Земле Василевская работает бортпроводницей авиакомпании "Белавиа", а Ленкова - детский хирург Республиканского научно-практического центра детской хирургии. Кроме того, на "Союзе" на станцию отправится женщина-астронавт NASA Трейси Дайсон, дублером которой выступает самый старший из действующих американских астронавтов Дональд Петтит.

Новицкий и Василевская пробудут на МКС около двух недель и вернутся 2 апреля на "Союзе МС-24" с астронавткой NASA Лорал О’Харой, а миссия Дайсон продлится до сентября, после чего она вернется на Землю вместе с космонавтами Роскосмоса Олегом Кононенко (спецкор ТАСС на МКС) и Николаем Чубом.