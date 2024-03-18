В МАИ разработали двигатель для малых спутников связи и навигации

Ученые Московского авиационного института (МАИ) разработали двигатель для низкоорбитальных спутников связи и навигации, который позволит им более трех лет оставаться на орбите. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Специалисты Научно-исследовательского института прикладной механики и электродинамики МАИ разработали высокочастотный ионный двигатель с электродами из углерод-углеродного композиционного материала. Это наиболее подходящий тип двигателя для низкоорбитальных малых космических аппаратов. Спутники малых орбит в диапазоне от 250 до 300 километров являются очень перспективными для космической отрасли. Работа на таких высотах значительно упрощает космические задачи, включая навигацию, дистанционное зондирование Земли и связь", - говорится в сообщении.

Как пояснили в институте, на низких орбитах остатки атмосферы тормозят космический аппарат, в результате чего он довольно быстро снижается. Срок активного существования низкоорбитальных спутников колеблется от нескольких дней до нескольких месяцев. Продлить работу можно при помощи двигателей. Существующие жидкостные ракетные двигатели способны увеличить этот срок до года, однако в этом случае масса целевой аппаратуры на борту спутника будет стремиться к нулю.