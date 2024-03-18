В центре Москвы нашли около 400 предметов XVIII–XIX вв.

Археологи обнаружили на Усачевой улице 400 предметов, относящихся к XVIII–XIX векам. Раскопки проводились на площади свыше пяти тысяч квадратных метров в 2022–2023 годах, передает портал мэра и правительства Москвы.

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Среди находок были детские игрушки, предметы быта, украшения, изысканная посуда, монеты, аптечные пузырьки и помадные баночки. В настоящий момент артефакты находятся у реставраторов. Как уточнил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, археологи нашли в том числе щипцы из набора сладостей кондитерской "Трамбле", которая располагалась на углу Петровки и Кузнецкого Моста.

"Здесь с начала 1850-х годов находились кофейня и пекарня, славившиеся на всю Москву. Еще один артефакт – необычная оловянная игрушка. Традиционно такие фигурки делали в виде солдатиков, а в нашем случае это путник, сгибающийся под сильным ветром и опирающийся на свой посох, чтобы продолжать идти вперед", – сказал Емельянов.

По его словам, когда коллекции будут отреставрированы, их передадут в музейный фонд столицы.

Столичные археологи, помимо прочего, нашли в Хамовниках серебряный гривенник 1789 года, нательные кресты из цветного металла, курительные трубки, монеты, пуговицы, свинцовые пломбы. Еще один предмет – пепельница, которую создали на фабрике Матвея Кузнецова с рекламой заводской марки "Коньяк Шустова". Такое изделие использовали в качестве носителя рекламы почти сразу после их появления.

Вместе с тем археологи очистили от грунта и налета предметы нумизматики, несколько ажурных деталей керосиновых ламп и кокарду с фуражки служащего Московско-Брестской железной дороги. Также они привели в порядок кожаные ботинки XIX века.

Ранее стало известно, что археологи столицы в ходе раскопок в 2022–2023 годах обнаружили на Тверской улице около 600 исторических предметов быта XV–XVIII веков. Артефакты перенесли в коллекцию, которую передадут в Музей Москвы. По словам Емельянова, предметы обнаружили на территории между Газетным и Никитским переулками.