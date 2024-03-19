В России предложили привлечь бизнес к исследованию космоса

В Госдуму внесли законопроект о государственно-частном партнерстве (ГЧП) в космической сфере. Документ, разработанный главой Комитета Совфеда по экономической политике Андреем Кутеповым и его заместителем Муратом Хапсироковым, опубликован в электронной базе палаты 19 марта.

© «Роскосмос»

По мнению авторов инициативы, распространение механизма ГЧП на космическую отрасль позволит повысить конкурентоспособность частных российских космических предприятий на мировом рынке, а также будет способствовать развитию российских космических технологий.

Сенаторы также указывают на необходимость привлечения частных космических предприятий к развертыванию и поддержанию полномасштабных орбитальных группировок космических аппаратов для развития соцсферы и науки.

«В современных условиях эффективное развитие такого сложного региона, как Арктика, не представляется возможным без внедрения передовых технологий в области дистанционного зондирования Земли, спутниковой связи и навигации», — говорится в пояснительной записке.

Законопроект дает возможность передавать объекты космической инфраструктуры, являющиеся федеральной собственностью, лицу, являющемуся концессионером по концессионному соглашению или частным партнером по соглашению о государственно-частном партнерстве

Документ вводит понятие «космический объект» и наделяет госкорпорацию «Роскосмос» полномочиями по заключению от имени РФ концессионных соглашений и соглашений о ГЧП.