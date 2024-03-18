Дочерний бренд Xiaomi займется выпуском дешевых и мощных планшетов

Xiaomi, известная китайская компания по производству электроники, уже присутствует на рынке планшетов, представляя там устройства под основным брендом и суббрендом Redmi. Теперь на рынке может появиться еще один планшет компании, но на этот раз под суббрендом Poco. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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В базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) появилось упоминание нового устройства Poco. Кроме различных сертификационных номеров на странице продукта в реестре ЕЭК указано, что новинка имеет форм-фактор планшета.

Это первый раз, когда планшет под брендом Poco появился на какой-либо сертификационной платформе, поэтому о новинке нет никаких подробностей. В GizmoChina считают, что, как и большинство смартфонов Poco, предстоящий планшет может представлять собой обновленную модель существующего устройства Xiaomi или Redmi. В частности, журналисты считают, что новинка Poco может стать модифицированной версией планшета Xiaomi Pad 6s Pro.

Xiaomi Pad 6s Pro оборудован 12,4-дюймовым экраном с разрешением 3К и частотой обновления до 144 Гц. Также девайс может похвастаться наличием процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, работающим в сочетании с оперативной памятью типа LPDDR5x и хранилищем пользовательских данных формата UFS 4.0.