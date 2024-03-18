Новый субфлагман Realme получит очень мощный процессор

В базе данных бенчмарка AnTuTu появился отчет о тестировании нового смартфона компании Realme под кодовым названием RMX3851, которым, скорее всего, является модель GT Neo 6. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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Realme GT Neo 6 – это субфлагманский смартфон, который работает под управлением новейшего чипсета Snapdragon 8s Gen 3 от Qualcomm. Snapdragon 8s Gen 3 – это, как сообщается, урезанная версия топового процессора Snapdragon 8 Gen 3, которым оборудуются все смартфона второй половины 2023 года и первой половины 2024-го. Snapdragon 8s Gen 3 включает в себя основное ядро с тактовой частотой 3,01 ГГц, три ядра Cortex-A720, работающие на частоте 2,61 ГГц, и три ядра Cortex-A520, работающие на частоте 1,84 ГГц. За графику в это чипе отвечает ускоритель Adreno 735.

Благодаря этим характеристикам Realme GT Neo 6 набрал в AnTuTu 1 846 775 баллов, что является выдающимся результатом. Для сравнения: Realme GT 5 Pro с полноценным флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 3 набирает в этом же бенчмарке 2,2 млн баллов.

По слухам, новинка Realme также получит OLED-панель с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Кроме того, ожидается, что устройство будет поставляться с 24 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти. Еще новинка, вероятно, будет оснащена 50-мегапиксельной основной камерой с поддержкой OIS и зарядкой на 100 Вт.

Когда устройство будет представлено, не сообщается. Однако наверняка известно, что в первую очередь Realme GT Neo 6 появится на рынке Китая.