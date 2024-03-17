Установлено, как Тюдоры обращались с пищевыми отходами

Ученые из Кардиффского университета рассказали о том, что во времена Тюдоров пищевые отходы подвергались переработке. Об этом сообщает новостной портал The Conversation.

Общество времен Тюдоров было крайне религиозным. В глазах общества в то время еда была высшим даром Божьим, который буквально поддерживал жизнь на земле, поэтому расточительство в отношении пищи считалось греховным и аморальным. В те времена священники рассказывали своим прихожанам о том, как накормить нуждающихся и голодных.

Объедки со столов богатых семей раздавались бедным, а также они шли служащим, а не выбрасывались на помойку. В королевском доме королевы Елизаветы I работники, готовившие мясо, получали жир и небольшие обрезки мяса в качестве вознаграждения за свой труд. Даже люди из более скромного окружения могли пожертвовать излишки еды. Вместо того, чтобы выбрасывать их свиньям, сыворотка, оставшаяся, например, от производства сыра, могла бы стать питательным летним напитком для рабочих, трудившихся на полях.