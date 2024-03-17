Офтальмолог предупредил об опасности смартфона для детей

Современные дети проводят значительную часть своего времени за экранами различных гаджетов, отметил директор лондонской клиники Focus Дэвид Алламби. Он добавил, что они рискуют испортить себе зрение, пишет Daily Mail.

Офтальмолог пояснил, что за последние 50 лет в Великобритании количество случаев близорукости среди детей удвоилось. Он уточнил, что порядка 25% подростков в возрасте от 15 до 16 лет в настоящее время страдают близорукостью.

По его мнению, это обусловлено тем, что школьники проводят слишком много времени со смартфонами. Они постоянно напрягаются, чтобы рассмотреть данные или рисунки на экранах. Вместе с тем, расположенные на значительном расстоянии объекты не привлекают их внимания.

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Алламби заметил, что это приводит к возникновению у ребят и девочек миопии (близорукости), которая в дальнейшем, при достижении поздней стадии, может привести к слепоте.