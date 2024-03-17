Ученые поставили под сомнение текущую модель состава Вселенной

Новое исследование ученых из Университета Оттавы ставит под сомнение текущую теоретическую модель состава Вселенной, которая предполагает, что она состоит из обычной и темной материи, а также темной энергии. Согласно новой идее, в космосе нет темной материи. Результаты исследования опубликованы в The Astrophysical Journal.

© Газета.Ru

Профессор физики Раджендра Гупта использовал комбинацию коваририативной константы связи (CCC) и гипотезы «стареющего света» (TL) для создания модели CCC+TL, которая объясняет Вселенную. Эта модель сочетает в себе две идеи: о том, как силы природы уменьшаются с течением космического времени, и о том, что свет теряет энергию при прохождении на большие расстояния.

Модель была протестирована в рамках нового исследования и оказалась соответствующей нескольким наблюдениям, включая распределение галактик и развитие света из ранней Вселенной. Это открытие бросает вызов преобладающему пониманию Вселенной, согласно которому примерно 27% ее состоит из темной материи и менее 5% из обычной.

NASA наткнулось на загадочный сигнал из-за границ галактики

Гипотеза «стареющего света» предполагает, что фотоны теряют энергию при прохождении значительных расстояний из-за взаимодействия с материей, другими фотонами или в результате других, еще не изученных физических процессов. Константа взаимодействия (или связи) — это параметр в теории поля, определяющий относительную силу взаимодействия частиц или полей.