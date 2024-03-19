Россиян предупредили о магнитной буре

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук сообщили, что вероятность магнитной бури 19 марта 2024 года составляет 5 процентов, а 20 марта - 15 процентов.

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Предполагается, что геомагнитный шторм, если он произойдет, будет соответствовать категории G1, то есть являться слабым.

Мощных магнитных бурь, как предполагается, в ближайшие дни происходить не будет.

Ранее "СП" писала, что психолог Лерона Наринская напомнила, что люди часто испытывают безысходность из-за того, что не видят возможности разрешения проблем. В психологии данное явление назвали «стеклянным потолком».