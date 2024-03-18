Apple ведет переговоры об интеграции ИИ Gemini от Google в iPhone

Американская компания Apple ведет переговоры со своим конкурентом Google об интеграции его алгоритмов генеративного искусственного интеллекта (ИИ) Gemini в программное обеспечение iPhone. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, включение алгоритмов Gemini в новую прошивку iPhone позволит Google существенно расширить охват потенциальных пользователей сервиса. В то же время, полагает источник Bloomberg, такая сделка может свидетельствовать об отсутствии значимых успехов у Apple в сфере развития своего собственного генеративного ИИ.

Сообщается, что новая версия операционной системы Apple iOS 18 будет оснащена элементами ИИ собственной разработки Apple, однако они будут действовать только внутри самой операционной системы, а не в качестве облачных сервисов по типу ChatGPT от компании OpenAI. Ввиду отсутствия мощного облачного функционала собственных ИИ-систем американский производитель смартфонов заинтересован в поиске партнеров, способных предоставить такие функции, как генерация изображений и написание текстов по запросу.

Bloomberg также отмечает, что успешное заключение сделки может привлечь к себе внимание антимонопольного регулятора США. Ранее американское министерство юстиции подало иск против обеих компаний по делу об использовании поискового сервиса Google в качестве сервиса по умолчанию в интернет-браузере iPhone Safari. Аналитики Bloomberg отмечают, что новое соглашение может послужить поводом для начала еще одного антимонопольного расследования.