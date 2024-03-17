Стало известно, что кровь у космонавта в невесомости поднимается вверх в первые трое суток

Российские ученые выяснили, что у космонавтов в невесомости кровь поднимается в верхнюю часть тела в первые двое-трое суток полета, и кровообращение нормализуется на шестые сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

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"В первые двое-трое суток в невесомости у космонавта происходило перераспределение крови в верхнюю часть тела, после чего в работу включались механизмы регуляции кровотока, и на шестые сутки полета система микроциркуляции крови приходила в норму. <...>. В целом, в процессе перестройки системы микроциркуляции крови в условиях микрогравитации, наиболее выраженные изменения параметров происходили в височной области головы и в области нижних конечностей на вторые и третьи сутки полета", - отметили в пресс-службе.

Эксперимент под названием "ЛАЗМА" проходит на борту российского сегмента Международной космической станции (МКС) с декабря 2021 года, его планируется завершить в 2025 году. В опытах участвуют сотрудники нескольких научных организаций РАН и Минздрава РФ, Орловского госуниверситета им. И. С. Тургенева, Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, научно-производственного предприятия "ЛАЗМА".

В исследованиях в качестве добровольцев приняли участие летчик-космонавт, Герой России Александр Мисуркин и японские астронавты Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано. На борту станции использовались новейшие отечественные устройства "ЛАЗМА ПФ".

Благодаря эксперименту впервые разработана и успешно апробирована методика регистрации параметров микроциркуляции крови и окислительного метаболизма в невесомости с помощью портативных анализаторов. Результаты исследований опубликованы в научном журнале "Авиакосмическая и экологическая медицина".