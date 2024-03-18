Apple запустила новый раздел App Store

Компания Apple запустила новый раздел в веб-версии App Store, в котором собраны приложения и игры для VisionOS, операционной системы, на которой работает шлем смешанной реальности Apple Vision Pro. Об этом сообщает издание MacRumors.
Раздел предназначен для того, чтобы потенциальные покупатели Apple Vision Pro могли ознакомиться с ассортиментов приложений для гарнитуры без ее покупки. Раньше приложения и игры для Vision Pro можно было посмотреть только в версии App Store для самого устройства.
Найти новый раздел можно перейдя на сайт App Store и нажав на кнопку «Для Apple Vision Pro». На открывшейся странице пользователь увидит рубрики с приложениями и играми, а также отдельную вкладку для проектов из Apple Arcade.
На сайте приложения сгруппированы по тем же категориям, что и в версии App Store для гарнитуры. То есть на сайте можно найти вкладки «Что нового», «Новинки этой недели», «Игры для iPhone, iPad и Vision Pro» и «Не пропустите». Приложения также можно просматривать по критериям вроде «Погода», «Утилиты», «Развлечения», «Спорт», «Производительность» и не только.
Vision Pro – это первая MR-гарнитура Apple, релиз которой состоялся в феврале 2024 года. На текущий момент новинка продается только в США по цене $3,5 тыс. (около 324 тыс. руб. по курсу на 17 марта 2024 года).