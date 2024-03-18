Apple запустила новый раздел App Store

Компания Apple запустила новый раздел в веб-версии App Store, в котором собраны приложения и игры для VisionOS, операционной системы, на которой работает шлем смешанной реальности Apple Vision Pro. Об этом сообщает издание MacRumors.

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Раздел предназначен для того, чтобы потенциальные покупатели Apple Vision Pro могли ознакомиться с ассортиментов приложений для гарнитуры без ее покупки. Раньше приложения и игры для Vision Pro можно было посмотреть только в версии App Store для самого устройства.

Найти новый раздел можно перейдя на сайт App Store и нажав на кнопку «Для Apple Vision Pro». На открывшейся странице пользователь увидит рубрики с приложениями и играми, а также отдельную вкладку для проектов из Apple Arcade.

На сайте приложения сгруппированы по тем же категориям, что и в версии App Store для гарнитуры. То есть на сайте можно найти вкладки «Что нового», «Новинки этой недели», «Игры для iPhone, iPad и Vision Pro» и «Не пропустите». Приложения также можно просматривать по критериям вроде «Погода», «Утилиты», «Развлечения», «Спорт», «Производительность» и не только.

Vision Pro – это первая MR-гарнитура Apple, релиз которой состоялся в феврале 2024 года. На текущий момент новинка продается только в США по цене $3,5 тыс. (около 324 тыс. руб. по курсу на 17 марта 2024 года).