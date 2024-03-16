СМИ: SpaceX создает сеть спутников-шпионов в интересах разведки США

Компания-производитель космических аппаратов различных типов SpaceX, принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску, занимается созданием сети из сотен спутников-шпионов в рамках засекреченного контракта с разведкой США, пишут в статье для Reuters обозреватели Джои Рулетт и Мариса Тейлор.

По данным экспертов, в 2021 году компания заключила контракт с Национальным управлением военно-космической разведки США (при Пентагоне). Сумма сделки составила $1,8 млрд, заказ был передан подразделению Starshield.

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Аналитики отметили, что Минобороны США вкладывает значительные средства в низкоорбитальные спутниковые системы, предназначенные для поддержки наземных сил.

В случае, если контракт будет успешно выполнен, сеть аппаратов существенно расширит возможности ВС США по оперативному обнаружению потенциальных целей практически в любой точке Земли.

По мнению авторов статьи, контракт свидетельствует о том, что разведывательное ведомство доверяет компании Илона Маска, несмотря на его резкие высказывания по вопросам внутренней и международной повестки.

Обозреватели напомнили, что Пентагон также заключил со SpaceX контракт на $200 млн, предусматривающий отправку устройств военного назначения на орбиту с помощью ракет Falcon 9.