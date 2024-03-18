В горном регионе Африки нашли сотни новых видов растений и животных

В Африке может появиться новый экорегион. Это Горный архипелаг Юго-Восточной Африки (SEAMA), который простирается через северный Мозамбик до горы Муландже в Малави. Международная команда исследователей выявила там множество неизвестных науке видов.

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Всего ученые описали 127 видов растений и 90 видов амфибий, рептилий, птиц, млекопитающих, бабочек и пресноводных крабов. Все они являются эндемиками региона и не встречаются нигде больше на Земле.

Горный регион сформировался несколько сотен миллионов лет назад. Там расположены, в частности, тропические леса и биологически уникальные горные луга.

Экорегион разделен на небольшие, изолированные друг от друга участки лесов, лугов и кустарниковых зарослей. Каждый из них обладает своими уникальными, отдаленно родственными видами растений и животных. Ученые полагают, что многие из них остаются еще неизвестными науке и могут исчезнуть прежде, чем их успеют идентифицировать.

Регион обладает глобальным значением для биоразнообразия, но находится под серьезной угрозой. За последние 20 лет он потерял от пятой части до половины тропических лесов. Это один из самых высоких показателей обезлесения во всей Африке.

Большая часть территории региона не имеет официального охранного статуса. Природным экосистемам угрожают вырубка лесов, подсечно-огневое земледелие и незаконная охота, сообщает Scientific Reports.

«Наше исследование подчеркивает необходимость защиты этого уникального, довольно малоизученного экорегиона», – заявила научный сотрудник Музея естественной истории в Лондоне доктор Габриэла Биттенкурт.

Ранее сообщалось, что ученые нашли более 100 новых видов живых существ. Они обитают во впадине Баунти у побережья Новой Зеландии.