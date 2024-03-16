СМИ: Спутники Илона Маска могут вызвать головные боли

Спутники SpaceX могут создать неестественный полюс для электрического поля Земли и вызвать массу неприятностей. Так считает научный журналист Евгений Арсюхин.

Ученые уже предупреждали, что спутники Маска могут осложнить экологическую ситуацию на планете. В частности, Сьерра Солтер-Хан из Университета Исландии предупредила, что когда спутники выйдут из строя и сгорят в атмосфере, от них остается металлическая пыль. Она ослабит магнитное поле Земли, что приведет к большему облучению людей космической радиацией.

Научный журналист Евгений Арсюхин считает, что землянам будут грозить и другие неприятности. По его мнению, слой металлической пыли создаст неестественный полюс для земного электрического поля. Оно будет замкнуто не на космос, а на этот слой.

«Грозы, удары током, выход из строя ЛЭП и головные боли — все это даже не ягодки, а только цветочки», — пишет Арсюхин.

По его словам, вопрос необходимо изучать. Негативная ситуация на Земле может сложиться из-за всего космического мусора, а не только спутников SpaceX.