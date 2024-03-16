Исследования честности в Гарварде оказались ложью

Известного ученого-бихевиориста Франческу Джино, которая изучала честность в поведении людей, рекомендовали уволить из Гарварда за «манипуляции». Об этом сообщает WSJ.

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Расследование Гарвардской школы бизнеса (HBS) было публично обнародовано на этой неделе в рамках продолжающегося судебного процесса Джино против университета.

В отчете говорится, что исследователь честности Франческа Джино «совершила неправомерные действия в ходе исследования намеренно, сознательно или по неосторожности».

«Расследование Гарвардского университета в отношении известного исследователя Франчески Джино выявило, что ее работа содержала манипулируемые данные, ее рекомендовали уволить», — пишет WSJ.

Ранее три специалиста по данным публично обвинили Джино в том, что она сфальсифицировала данные в четырех научных публикациях.

В ответ Джино подала иск на 25 миллионов долларов против Гарварда и своих оппонентов. Она обвинила их в ущербе репутации и карьере, а также потере дохода.

Влиятельный научный труд Джино о нечестности и креативности оказался под пристальным вниманием в июне 2023 года после того, как другие ученые заметили «очевидные манипуляции с данными» в четырех статьях, опубликованных в 2012-2020 годы.

В частности, вопросы возникли к статье от 2012 года, которую Джино написала в соавторстве с четырьмя другими учеными. Утверждалось, что люди правдивее заполняют налоговые или страховые документы, если их просят писать ответы в верхней, а не нижней части листа.

Эти выводы вызвали сомнения в научном сообществе.

Франческа Джино — итало-американский учёный-бихевиорист, профессор Гарвардского университета и руководитель отдела переговоров Гарвардской школы бизнеса.