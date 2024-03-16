В НАСА нашли потенциальный способ спасти «Вояджер-1»

У инженеров НАСА, похоже, появилась подсказка, которая может помочь им спасти «Вояджер-1». Космический аппарат, исследующий Солнечную систему с 1977 года, с 2022-го присылает в центр управления полетами хаотичные данные.

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Самым вероятным виновником исчезновения нормальной связи считают повреждение части памяти в подсистеме полетных данных, одном из трех главных компьютеров космического аппарата. Так как «Вояджер-1» находится очень далеко, инженерам на земле требуется около 45 часов, чтобы узнать реакцию зонда на их команды — время в пути в одну сторону составляет около 22,5 часа.

Подсистема полетных данных (FDS) собирает научные и инженерные данные с датчиков космического корабля, затем объединяет их в единый пакет, чтобы передать его на Землю через антенну с высоким коэффициентом усиления. Системы связи на борту «Вояджера-1» работают нормально, космический аппарат посылает на Землю устойчивый радиосигнал, но в нем нет никаких полезных данных. Это означает, что «Вояджер-1» жив, но у центра нет никаких сведений о том, какая часть памяти вызывает проблему.

Четыре месяца назад «Вояджер-1» отправил на Землю правильный сигнал, и это озадачило инженеров, хотя у них вновь появился оптимизм. 1 марта инженеры отправили команду на «Вояджер-1», находящийся на расстоянии более 24 млрд км от Земли, чтобы «мягко попросить» один из компьютеров зонда попробовать различные последовательности в своем программном пакете. Возможно, это поможет установить причину проблемы, мешающей «Вояджеру-1» передавать связные телеметрические данные.

Кроме того, инженер из Deep Space Network, который управляет радиоантеннами, смог декодировать новый сигнал. Он обнаружил, что сигнал содержит считывание всей памяти подсистемы полетных данных. Сейчас специалисты скрупулезно сравнивают каждый бит кода из считывания памяти FDS со считыванием данных, отправленных на Землю до того, как возникла проблема. Но для того, чтобы сделать следующий шаг, команде «Вояджера», похоже, потребуются недели или даже месяцы, сообщает Ars Technica.

Это, пожалуй, самая серьезная проблема, с которой столкнулся космический аппарат с момента запуска в 1977 году. «Вояджер-1» пролетел мимо Юпитера и Сатурна, после чего получил толчок от гравитации Сатурна и устремился во внешнюю часть Солнечной системы. В 2012 году «Вояджер-1» вошел в межзвездное пространство.

Инженеры поддерживают жизнь «Вояджера-1» и «Вояджера-2» уже более 46 лет, преодолевая технические проблемы, которые привели к остановке других космических миссий. Оба зонда сталкиваются с проблемой истощения энергии ядерных батарей, старения двигателей и засорения топливных магистралей.