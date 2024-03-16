Ученые рассказали, что угрожает рыбе в Азовском море

Новый обитатель Азовского моря —червь Marenzelleria — может привести ко вторичному загрязнению воды и исчезновению некоторых рыб. Об этом рассказал доктор биологических наук и ведущий сотрудник ЮНЦ РАН Олег Степаньян, пишет «КП-Ростов».

Ученый отметил, что червь полихета морская Marenzelleria зарывается в донные осадки до полутора метров и «выбрасывает то, что перерабатывает через себя». В результате может происходить вторичное загрязнение, ядовитые вещества оказываются на поверхности.

«Соответственно, то, что захоранивалось десятки лет назад, может оказаться на поверхности, в том числе тяжелые металлы и пестициды», — рассказал Степаньян.

По его словам, Marenzelleria может также привести к исчезновению судака и леща.

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Азовскому морю также угрожают повышение солености, прожорливый гребневик Мнемиопсис и солнечный окунь.

Однако Степаньян считает, что в обозримом будущем ситуация улучшится. После воссоединения новых регионов с РФ, море стало внутрироссийским и ученые могут исследовать всю его акваторию, а не только часть.