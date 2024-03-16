Microsoft сделает рацию из iPhone с помощью своего приложения

В предстоящем обновлении Microsoft 365 в iPhone появится режим рации, который будет интегрирован с фреймворком Push-to-Talk (PTT) от Apple. Разработчики приложения намерены внедрить функцию радиосвязи в свои продукты в оптимизированном фоновом режиме, сообщает портал MSPowerUser.

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Согласно источнику, функция рации в Microsoft Teams обеспечит мгновенную и безопасную голосовую связь, позволяя пользователям взаимодействовать с коллегами через различные устройства.

Интеграция с фреймворком Push-to-Talk в свою очередь позволит передавать голосовые сообщения прямо с заблокированного экрана iPhone. То есть для использования этого режима — получения голосовых сообщений или их отправке — не нужно будет держать активным приложение с включенным экраном.

Внедрение данной функции в Microsoft Teams запланировано на май 2024 года. Более точные сроки пока не раскрываются, поэтому нововведение может и задержаться в случае, если у разработчиков возникнут непредвиденные проблемы. Режим рации будет добавлен как в iOS, так и в Android.

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