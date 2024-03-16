Сбер, правительство Иркутской области и ИрНИТУ займутся развитием передовых технологий

В Иркутской области откроется Байкальский центр изучения искусственного интеллекта и цифровых технологий, сообщает пресс-служба Сбера.

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Меморандум о сотрудничестве, включающий его создание, подписали первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и ректор ИРНИТУ Михаил Корняков. Стороны договорились вести совместную образовательную деятельность.

Как подчеркнул Ведяхин, центр расширит применение технологий искусственного интеллекта в регионе, а также повысит качество сервисов для жителей области.

«Главными направлениями его научно-исследовательской деятельности станут климатические изменения, безопасность, энергетика и гуманитарные технологии. В этом году центр займется проектом по сохранению озера Байкал, созданием сервиса по работе с обращениями жителей области, а также сервиса для сельхозтоваропроизводителей по получению субсидий», — добавил он.

Кобзев поделился, что в Иркутской области выработана стратегия по цифровой трансформации различных сфер экономики, социальных услуг и государственного управления. Он подчеркнул, что эта стратегия включает в себя применение передовых технологий искусственного интеллекта.

«Уверен, что в нашем сотрудничестве мы найдем действенные механизмы, чтобы реализовать новые практики на базе искусственного интеллекта на территории Иркутской области», — сказал он

По мнению Корнякова, заключенное соглашение обеспечивает расширение стратегического сотрудничества в области образования, научных исследований, а также проектной работы. Он считает, что совместная деятельность позволит объединить знания, опыт и интеллектуальные ресурсы для разработки новых технологий и цифровых сервисов, что поспособствует развитию экономики региона и повышению качества жизни граждан.