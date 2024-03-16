Маск назвал условие прекращения существования США как государства

Бизнесмен Илон Маск согласился с тем, что Соединенным Штатам наступит конец, если Вашингтон не изменит миграционную политику.

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Маск согласился с комментарием одного из пользователей X (ранее Twitter).

"Америка погибнет, если мы получим еще четыре года такого развития событий [с нелегальными мигрантами]", - говорится в сообщении.

Ранее Маск заявил, что миграционная политика действующей американской администрации превратила США в убежище для самых опасных преступников со всего мира.

Ситуация с нелегальной миграцией является предметом споров южных штатов и федерального правительства уже несколько лет. Наиболее напряженная обстановка сложилась в штате Техас, губернатор которого Грег Эбботт выступает за жесткое пресечение нелегальной миграции и против политики нынешней американской администрации в этом вопросе. Губернатор-республиканец начал высылать нелегалов на автобусах в крупные города, в том числе в Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго.