Хакеры взломали сайт Российского Красного Креста (РКК), организация не проводит никакую платную эвакуацию из Белгородской области. Об этом ТАСС сообщил председатель РКК Павел Савчук.

"Сайт Российского Красного Креста подвергся хакерской атаке. Сейчас наши специалисты устраняют возникшие проблемы, доступ к сайту может быть временно ограничен", - сказал он, комментируя появившееся на ресурсе сообщение о якобы проводимой платной эвакуации из Белгородской области.

Психологи МЧС РФ и Российский Красный Крест подписали договор о сотрудничестве

По его словам, РКК не организует платную эвакуацию.