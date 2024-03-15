Во Франции показали созданный нейросетью чехол для iPhone за €300 тысяч

Французский производитель аксессуаров Labodét представил самый дорогой в мире чехол для iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Эксклюзивный дизайн аксессуара разработали с использованием искусственного интеллекта, сообщает портал Cult of Mac.

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Этот элитный аксессуар, оцененный в €300 тыс. (около 29,9 млн руб.), изготовлен из натуральной кожи аллигатора и кожи нильского крокодила. Кроме того, окантовка вокруг блока камеры выполнена из чистого 18-каратного золота, а на задней крышке инкрустированы четыре бриллианта общим весом более 12 карат.

Несмотря на высокую стоимость, в чехле нашли и недостаток в виде отсутствия магнитов, к которым крепится беспроводная зарядка MagSafe, что может быть несущественной проблемой для целевой аудитории, ценящей эксклюзивность и роскошь выше функциональности.

Отмечается, что каждый чехол изготавливается во Франции вручную, а в его стоимость включена бесплатная доставка. Потенциальных клиентов предупреждают, что изготовление чехла может занять до 35–40 рабочих дней.