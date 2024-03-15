Ученые предложили новую теорию происхождения темных дюн на Титане

Темные дюны на Титане, крупнейшем спутнике Сатурна, могли появится в результате столкновения комет друг с другом при прохождении небесным телом пояса Койпера. Такую теорию выдвинул планетолог Уильям Боттке на Конференции по лунным и планетарным наукам, передает Science News.

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До сих пор самая популярная теория происхождения темных дюн на Титане гласила, что песчаные холмы на спутнике состоят из органических частиц, образованных в результате солнечного излучения в его туманной атмосфере. После их попадания на поверхность небесного тела они увеличивались, превращаясь в песчинки, которые затем образовывали дюны. При этом оставалось загадкой, как именно происходит рост органических частиц. Кроме того при моделировании такого сценария оказывалось, что они легко распадаются и не способны выдержать удар о дюны.

На этом фоне Боттке выступил с новой теорией происхождения темных дюн на Титане. Он утверждает, что они появились на спутнике еще в начале формирования Солнечной системы.

«Одна из самых популярных теорий ее эволюции заключается в том, что планеты-гиганты мигрировали с того места, где они сформировались, на свои нынешние позиции. Считается, что за это время они прошли через пояс Койпера. Эта грандиозная перестановка привела бы к бомбардировке Титана и других спутников кометами. При этом многие кометы также сталкивались бы друг с другом, превращаясь в мельчайшие частицы», — рассказал планетолог.

Он отметил, что данные частицы хорошо известны ученым, поскольку «многие из них сталкивались с космическими кораблями и самой Землей». Главной их особенностью является устойчивость к прохождению через атмосферу планеты. Кроме того они «темные и около 200 микрон (0,2 миллиметра) в ширину», то есть подходящего для образования дюн на Титане размера, подчеркнул Боттке.

Для подтверждения данной теории планетолог сделал компьютерное моделирование этого сценария и его результаты доказали его возможность. Кроме того оно показало, что большая часть частиц от комет попала на спутники Юпитера — Каллисто и Ганимед — и Сатурна — Япет, которые также имеют на своей поверхности «большие участки темного материала».

Указывается, что доказать или опровергнуть эту теорию сможет миссия NASA «Стрекоза» к Титану, которая запланирована на 2028 год.