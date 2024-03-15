Паруса WindWing позволили грузовому судну экономить до 11 тонн топлива в сутки

Компания Cargil отчиталась о результатах шестимесячного плавания первого грузового судна Pyxis Ocean MC Shipping Kamsarmax, оснащенного парусами WindWings. Согласно им, две установки экономили до 11 тонн топлива в сутки.

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В Cargil напомнили, что Pyxis Ocean начали испытывать в августе 2023 года. Ключевой особенностью судна стали два 37-метровых паруса WindWings, установленные на его палубе, которые используют энергию ветра для помощи в движении.

«Результаты первого рейса ясно демонстрируют, что силовая установка с помощью ветра может обеспечить значительную экономию топлива и сокращение выбросов. Например, в условиях, близких к оптимальным, во время плавания в открытом море, Pyxis Ocean достигал экономии топлива в размере 11 тонн в день», — сообщил гендиректор BAR Technologies Джон Купер.

По его словам, в будущем Cargil планирует оснащать свои суда не двумя, а тремя парусами WindWings. Таким образом компания рассчитывает увеличит экономию топлива и сокращение выбросов в 1,5 раза.

При этом отмечается, что основной проблемой для таких судов на данный момент является швартовка в большей части портов, поскольку они не способны вместить Pyxis Ocean, который имеет нетрадиционные пропорции.