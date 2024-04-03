Лучшие программы для анимированных обоев на ПК

Обои на рабочем столе компьютера не обязательно должны быть статичными картинками. iOS и Android предлагают живые, анимированные изображения для фона — и на ПК можно настроить нечто похожее. Портал SlashGear рассказал о трех лучших программах для создания анимированных обоев.

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Wallpaper Engine — пожалуй, самая популярная программа для создания анимированных обоев. В Steam она получила крайне положительную оценку (700 000 отзывов). Плохая новость в том, что Wallpaper Engine — платное приложение; хорошая — в том, что оно предлагает практически все инструменты, о которых только можно подумать. Редактор анимированных проектов, готовые шаблоны, импорт файлов, спецэффекты, разделение анимации на слои и полная поддержка мастерской Steam.

Бесплатная и достаточно популярная альтернатива Wallpaper Engine, разработанная на базе открытого исходного кода. Lively Wallpaper предоставляет пользователю чуть меньше свободы творчества, но значительно облегчает сам процесс за счет удобного интерфейса. Кроме того, приложение позволяет импортировать файлы из ссылок и веб-страниц. Иными словами, это хороший вариант для тех, кто не хочет слишком глубоко погружаться в вопрос, но все равно желает сделать рабочий стол красивым.

Stardock DeskScapes сочетает элементы Lively Wallpaper и Wallpaper Engine: а именно, простоту первой и обилие опций второй программы. Она идет в комплекте с инструментом под названием DreamMaker — полноценным редактором анимированных обоев, который позволяет создать нечто свое с нуля. Но предупреждаем, что программа тоже платная, хоть она и предлагает 30-дневный пробный период.