Почему свежий снег скрипит под ногами?

Прогулки по свежему снегу запоминаются не только блеском солнца и морозным воздухом, но и характерным звуком — скрипом снежинок под ботинками. Но почему именно появляется этот звук? Портал livescience.com объяснил, в чем дело.

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Для того, чтобы понять причины скрипа снега, сначала нужно разобраться в том, как именно формируются снежинки. Для появления снегопада в воздухе должна содержаться влага, а атмосферная температура — достичь точки замерзания (0 по Цельсию). Снежинки возникают, когда капли воды примерзают к какой-либо частице, вроде пылинки или пыльцы. Как правило, снег прилипает к земле, если она нагрета хотя бы до пяти градусов Цельсия — иначе он начнет таять.

Но из-за чего появляется характерный звук? По сути, из-за того, что множество снежинок ломаются под вашими ногами одновременно. Попробуйте провести пальцем по зубьям расчески и представьте, что нечто похожее происходит на микроскопическом уровне. Между разными снежинками постепенно нарастает тонкая прослойка льда, которая сцепляет их вместе. А когда человек наступает на снег, вся цепочка снежинок ломается — и возникает звук.

Помимо этого, свою роль также играет температура. Когда она падает чуть ниже точки замерзания, кристаллики льда покрываются чем-то вроде жидкости, которая позволяет им скользить. Сама по себе она незаметна, но если температура падает еще ниже, то вероятность «хруста» снега возрастает.

Еще стоит отметить, что снег — не единственная субстанция, обладающая подобными свойствами. Песок на пляже может скрипеть под ногами примерно по тем же причинам: песчинки также сцепляются между собой из-за того, что кварц немного растворяется в воде.