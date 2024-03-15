Создатели ChatGPT обсудят инвестиции в ИИ-чипы с госкомпанией из ОАЭ

Поддерживаемая государством инвестиционная компания из Абу-Даби MGX находится на ранней стадии переговоров об инвестициях в амбициозный проект OpenAI (создатель ChatGPT) по производству чипов. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на два осведомленных источника.

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MGX - новая компания из ОАЭ, она была запущена ранее на этой неделе.

По данным Financial Times, OpenAI обсуждает с MGX разработку и выпуск ускорителей вычислений, работающих в системах искусственного интеллекта (ИИ). Эти чипы смогут стать основой моделей OpenAI и ее ИИ-алгоритмов.

Как отмечает FT, создатель OpenAI Сэм Альтман хочет запустить новый полупроводниковый бизнес, чтобы уменьшить зависимость своей компании от передовых чипов, производимых Nvidia. За последний год цена акций Nvidia выросла более чем на 262 процента, поскольку компания контролирует до 80 процентов мирового рынка чипов для ИИ-сферы.

Министр искусственного интеллекта ОАЭ Омар Султан Аль Олама заявил, что основатель Tesla и SpaceX Илон Маск также заинтересован в сотрудничестве со страной в сфере искусственного интеллекта.

Ранее в 2024 году Альтман посетил Южную Корею, чтобы обсудить способы создания глобальной сети по производству ИИ-чипов.

Альтман предложил построить десятки новых предприятий по выпуску таких чипов и передать их в управление тайваньской компании по производству полупроводников TSMC. В OpenAI рассчитывают получить от арабских инвесторов около семи триллионов долларов.