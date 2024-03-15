Pornhub ушел из крупного американского штата
Крупнейший в мире порносайт Pornhub больше недоступен в американском штате Техас. Как пишет Engadget, сайт принял такое решение после того, как Апелляционный суд 5-го округа США разрешил Техасу проверять удостоверения личностей пользователей порносайтов.
Техасские правила требуют, чтобы посетители порносайтов подтверждали свой возраст, предоставив копию одного из своих государственных удостоверений личности.
Теперь при попытке открыть Pornhub с территории Техаса пользователи получают сообщение, в котором говорится о требованиях местных властей. В сообщении отмечается, что такая практика «ущемляет права взрослых» и является «наименее эффективным, но в то же время наиболее ограничительным способом достижения заявленной цели Техаса по якобы защите несовершеннолетних».
Также в сообщении подчеркивается, что «предоставление удостоверения личности каждый раз, когда человек хочет посетить платформу для взрослых, не является эффективным решением для защиты пользователей и фактически ставит под угрозу их конфиденциальность».
Губернатор Техаса Грег Эбботт подписал закон о проверке возраста в 2023 году, а группа порносайтов, в которую входит Pornhub, выступила против этого решения и месяц спустя подала иск.
Суд заблокировал немедленное исполнение закона, но генеральный прокурор Техаса Кен Пэкстон обжаловал судебный запрет.
Как отмечает Engadget, сообщения о недоступности Pornhub также видят пользователи из Юты, Монтаны, Северной Каролины и Миссисипи - штатов с аналогичными законами о проверке возраста.
В прошлом году Pornhub начал проверять возраст пользователей Луизианы с помощью местного приложения для цифровых водительских прав, но в большинстве штатов нет аналогичных сервисов, которые работали бы с системой Pornhub.