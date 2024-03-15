Pornhub ушел из крупного американского штата

Крупнейший в мире порносайт Pornhub больше недоступен в американском штате Техас. Как пишет Engadget, сайт принял такое решение после того, как Апелляционный суд 5-го округа США разрешил Техасу проверять удостоверения личностей пользователей порносайтов.

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Техасские правила требуют, чтобы посетители порносайтов подтверждали свой возраст, предоставив копию одного из своих государственных удостоверений личности.

Теперь при попытке открыть Pornhub с территории Техаса пользователи получают сообщение, в котором говорится о требованиях местных властей. В сообщении отмечается, что такая практика «ущемляет права взрослых» и является «наименее эффективным, но в то же время наиболее ограничительным способом достижения заявленной цели Техаса по якобы защите несовершеннолетних».

Также в сообщении подчеркивается, что «предоставление удостоверения личности каждый раз, когда человек хочет посетить платформу для взрослых, не является эффективным решением для защиты пользователей и фактически ставит под угрозу их конфиденциальность».

Губернатор Техаса Грег Эбботт подписал закон о проверке возраста в 2023 году, а группа порносайтов, в которую входит Pornhub, выступила против этого решения и месяц спустя подала иск.

Суд заблокировал немедленное исполнение закона, но генеральный прокурор Техаса Кен Пэкстон обжаловал судебный запрет.

Как отмечает Engadget, сообщения о недоступности Pornhub также видят пользователи из Юты, Монтаны, Северной Каролины и Миссисипи - штатов с аналогичными законами о проверке возраста.

В прошлом году Pornhub начал проверять возраст пользователей Луизианы с помощью местного приложения для цифровых водительских прав, но в большинстве штатов нет аналогичных сервисов, которые работали бы с системой Pornhub.