Apple отказали в правах на товарный знак Vision Pro в Китае

Компания Apple, вероятнее всего, не сможет продавать гарнитуру Vision Pro в Китае под таким названием, так как Huawei зарегистрировала этот товарный знак еще в 2021 году. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP).

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Товарный знак Vision Pro от Huawei охватывает широкий спектр товаров и услуг, включая гарнитуры виртуальной реальности и носимые видеодисплеи, что фактически предоставляет компании исключительные права на использование названия Vision Pro в Китае до ноября 2031 года.

По данным Китайского национального управления интеллектуальной собственности (CNIPA), заявка Apple на товарный знак Vision Pro в настоящее время находится в стадии отказа при повторном рассмотрении. Кроме того, в июне 2023 года Apple подала заявку на регистрацию торговой марки Apple Vision Pro, которая все еще находится на рассмотрении.

Первые «умные» очки Huawei — Vision Glass — были представлены в 2022 году. По слухам, после выхода Apple Vision Pro китайский техногигант намерен представить фирменное аналогичное устройство.