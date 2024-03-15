Такер Карлсон обвинил Google в шпионаже

Бывший телеведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что корпорация Google шпионит за американцами. Такую точку зрения он выразил в интервью с сенатором Рэндом Полом, запись беседы опубликована в соцсети X.

Палата представителей США ранее проголосовала за приостановку работы TikTok в стране, если владеющая соцсетью компания ByteDance за полгода не продаст свой американский бизнес не связанной с Китаем компании. Это решение пока не одобрил сенат США.

Президент США Джо Байден ранее обещал подписать этот законопроект, если он будет одобрен законодателями.

Карлсон назвал планы по запрету TikTok «одним из самых масштабных актов цензуры в истории США».

«Это атака на право граждан США получать информацию из любого ресурса, который они выберут», - подчеркнул он.

Пол добавил, что все американские технологические гиганты собирают данные своих пользователей. При этом данные американских пользователей TikTok хранятся центром Oracle Cloud, расположенным в Техасе, отметил сенатор.

«Google и Facebook (принадлежит Meta Platforms, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) шпионят за нами в гораздо больших масштабах. И они тоже контролируются иностранцами, ими управляют люди, которые ненавидят Соединенные Штаты», - заявил Карлсон.

Телеведущий отметил, что власти США пытаются выдать цензуру за «акт защиты действий от иностранного противника» - Китая. Противники TikTok в американском правительстве обвиняют Пекин в использовании соцсети для распространения дезинформации. Также они опасаются, что соцсеть может передавать китайским властям данные о местоположении американских пользователей.