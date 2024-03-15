Samsung показала прототип ноутбука с «умным» отверстием под камеру

Samsung представила прототип ноутбука с тонкой рамкой вокруг дисплея и вырезом под фронтальную камеру с функционалом, отсылающим к Dynamic Island в iPhone. Видеодемонстрацией устройства на своей странице в китайской социальной сети Weibo поделился авторитетный инсайдер Ice Universe (IU).

На видео показан процесс работы выреза, в который вписана фронтальная камера, интегрированная непосредственно в экран ноутбука. На стенде, где происходила демонстрация, прототип указан как UT Hole in Display. Интерактивная зона вокруг камеры дополняет функционал компьютера новыми способами взаимодействия, включая быстрый доступ к избранным приложениям, управление музыкой и контроль за уровнем заряда батареи.

Планирует ли компания использовать такое решение в своих будущих ноутбуках, не ясно. Вероятнее всего, устройство останется не более чем концептом.

При этом конкурент Samsung оснащает свои актуальные ноутбуки MacBook вырезами в стиле «челка», появившийся впервые в iPhone X. Не исключено, что в будущем Apple откажется от этого выреза в пользу аналога Dynamic Island, как в своих последних смартфонах.