Блогер Wylsacom объяснил, на что обращать внимание при выборе смартфона

Перед покупкой нового смартфона важно посмотреть на дату выпуска гаджета и его процессор. Об этом «Москве 24» рассказал техноблогер Валентин Петухов (Wylsacom).

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По его словам, лучше всего отдавать свой выбор в пользу самого современного телефона. Процессор же является «сердцем» смартфона, от него зависят производительность, скорость работы, долговечность и актуальность устройства, пояснил эксперт.

«C точки зрения рынка, сегодня смартфоны 2024 и 2022 годов выпуска могут стоить очень близко по деньгам, но достаточно сильно отличаться по технологиям. Поэтому есть смысл обращать внимание на эти нюансы», — сказал Петухов.

При этом он уточнил, что покупку стоит делать и исходя из своих запросов и потребностей.

«Кто-то постоянно роняет телефон и для него ударопрочность важнее, чем, допустим, камера или другие элементы. Другое дело, если пользователь является контент-мейкером, фотографом. Для них важнее камера, чем все остальное», — заключил Wylsacom.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов до этого говорил, что длительная загрузка смартфона является одним из признаков скорого выхода устройства из строя. К настораживающему признаку также относится многократная и принудительная перезагрузка. Кроме того, о поломке телефона говорит появление глюков, добавил эксперт.