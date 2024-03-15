Британский суд отказался признать Крейга Райта создателем биткоина

Высокий суд Англии и Уэльса постановил, что австралийский предприниматель и ученый Крейг Райт не является создателем биткоина, сообщает The Guardian.

Судья заявил, что Райт не является автором официального документа о биткоинах. Кроме того, предприниматель «не является человеком, который действовал под псевдонимом Сатоси Накамото в период с 2008 по 2011 год».

«Райт — не тот человек, который создал систему биткоинов. Он не является автором первоначальных версий программного обеспечения биткоина», — указал судья.

С попыткой опровержения заявления Райта о том, что он изобрел биткоин, выступила ранее некоммерческая организация Crypto Open Patent Alliance (COPA). Именно данная фирма инициировала разбирательство по данному делу. Компания выступает за развитие криптотехнологий посредством открытия патентов. Она посчитала, что Райту следует помешать использовать свое влияние в отрасли.

Представитель COPA назвал решение суда победой для разработчиков и всего сообщества открытого исходного кода.

Личность Сатоси Накамото не раскрывается с тех пор, как в 2008 году от его имени была выпущена белая книга биткоина.