В России подешевел iPhone 15

Базовый iPhone 15, который получил вырез Dynamic Island, подешевел в России в среднем на 35%. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.ru.

Осенью, сразу после выхода, за базовый iPhone 15 просили в России в среднем 125-170 тыс. руб. Теперь стоимость этой модели опустилась ниже 80 тыс. руб. Дешевле всех стоят модели с 128 ГБ памяти. Например, в середине марта смартфон можно найти за 76 тыс. руб.

При выборе iPhone 15 важно учитывать страну, для которой предназначалось устройство. Так, американская версия поддерживает исключительно eSIM, из-за чего в эту модель нельзя установить физическую SIM-карту, а смартфон для Китая, наоборот, имеет слот сразу для двух SIM-карт и не поддерживает eSIM. При выборе европейского, арабского и других устройств доступна установка одной физической SIM-карты и еще одной eSIM.

iPhone 15 был представлен в сентябре 2023 года. Он получил вырез Dynamic Island, появившийся в iPhone 14 Pro, чип Apple A16 Bionic и двойную камеру — основную на 48 Мп и сверхширокоугольную с разрешением 12 Мп. В США базовая версия на 128 ГБ продается за $799 (около 73,2 тыс. руб.) без учета налогов.