Сверхмассивная черная дыра разорвала звезду и превратила ее в «спагетти»

Ученые Института астрономии при Гавайском университете зафиксировали событие приливного разрушения звезды (TDE) сверхмассивной черной дырой, расположенной в центре галактики NGC 3799. Как сообщает пресс-служба университета, галактика находится в 160 млн световых лет от Земли и отличается от остальных активным звездообразованием.

Само TDE происходит, когда звезда слишком близко подходит к сверхмассивной черной дыре — колоссальные приливные силы вытягивают космическое тело, превращая ее в «лапшу» из звездного вещества. В результате остатки звезды обвивают черную дыру как спагетти на вилке — этот процесс называют спагеттификацией. После этого вещество постепенно падает в черную дыру, создавая яркие вспышки, которые видны на Земле.

Открытие сделали 22 февраля 2023 года с помощью системы ASAS-SN, предназначенной для поиска сверхновых. Исследователи заметили внезапное прояснение и быстрое затухание галактики. Подобные события распространены, однако обнаружить их в относительной близости к Земле выходить нечасто. По этой причине произошедшее в галактике NGC 3799 стало приоритетным для исследователей.

Дополнительные наблюдения показали, что разрыв звезды породил яркий всплеск всего на 15 дней — это примерно вдвое быстрее, чем должно быть. В результате событие отнесли к категории «быстрых TDE с низкой светимостью».