В Сибири нашли оазисы для динозавров и древнюю реку

Древнюю реку, породившую оазисы для динозавров, нашли в Западной Сибири палеонтологи Томского государственного университета. Открытие было сделано на основе изучения пород, сформировавшихся более 120 миллионов лет назад, сообщили РИА «Новости».

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Палеонтологи проанализировали большой массив данных и пришли к выводу, что в формировании нижнемеловых пород на территории современной Кемеровской области и юга Красноярского края большую роль сыграла древняя река. Она брала начало в горах, расположенных вокруг Западно-Сибирской равнины, и впадала в Западно-Сибирское море.

Как рассказал доцент кафедры палеонтологии ТГУ Алексей Файнгерц, изначально река протекала по сухой полупустынной местности с малым количеством растительности. Климат в те времена был жарким, сезон дождей длился непродолжительный отрезок времени. Поэтому жизнь в основном развивалась на ее берегах. Постепенно там образовались оазисы с богатым разнообразием фауны. На месте одного из них – Шестаково – ученые обнаружили остатки более 30 видов древних животных. Многих из них описали впервые в мире.

Со временем ландшафт менялся, скорость и сила водного потока снижались. Русло реки из ветвистого стало извилистым, как и у большинства современных рек Сибири. Кроме того, оно переместилось от Красноярска до Новокузнецка.

На следующем этапе исследований специалисты планируют определить полный разрез меловых отложений в районе Шестаково и получить больше информации по климату и ландшафтам того времени, пишет журнал Geological Society (Q1).

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