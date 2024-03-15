Космонавт рассказал об обеспечении кислородом экипажа МКС

Один член экипажа Международной космической станции (МКС) за сутки потребляет около 600 л кислорода, основным источником пополнения атмосферы кислородом на российском сегменте станции является система "Электрон", передает спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

"На российском сегменте МКС используется два источника пополнения атмосферы кислородом. Это система кислородообеспечения "Электрон" и запасы кислорода, доставляемые грузовыми кораблями "Прогресс". Система кислородообеспечения "Электрон" является основным источником кислорода. Принцип действия системы основан на электрохимическом разложении воды на кислород и водород", - рассказал Кононенко.

Космонавт подчеркнул, что экипаж из шести человек в сутки потребляет 3,6 тыс. л кислорода. "За сутки один член экипажа потребляет около 600 л кислорода. Соответственно, экипаж из шести человек потребляет в сутки 3,6 тыс. л кислорода. На первых орбитальных космических станциях "Салют" в качестве источника кислорода использовались регенерационные патроны. Одновременно эти патроны поглощали выделяемый при дыхании космонавтами углекислый газ", - сказал Кононенко.

По его словам, после модернизации производительность системы "Электрон" выросла вдвое. "Для длительных полетов потребовалась разработка регенеративных систем. В 1986 году на орбитальной станции "Мир" впервые была установлена система получения кислорода "Электрон", которая обеспечивала жизнедеятельность трех членов экипажа. Для МКС система "Электрон" была модернизирована. В результате модернизации ее производительность возросла вдвое, а управление и контроль частично возложены на бортовую вычислительную систему", - подчеркнул космонавт.

Производительность системы "Электрон"

Из одного литра воды в системе "Электрон" вырабатывается 630 л кислорода и 1 112 л водорода. "Сейчас водород не используется в системах российского сегмента МКС и сбрасывается за борт, а в будущем он будет использоваться в системе переработки углекислого газа. Кислород, вырабатываемый системой, дополнительно проходит каталитическую очистку от вредных примесей. Получаемый кислород полностью соответствует всем медицинским требованиям на кислород, используемый для дыхания человека. Производительность системы "Электрон" составляет от 25 л до 160 л кислорода в час для дыхания до шести человек включительно. Для обеспечения одного человека кислородом в течение суток в системе расходуется около одного литра воды", - рассказал командир отряда космонавтов Роскосмоса.

Кононенко также отметил безопасность системы "Электрон". Газоанализаторы, установленные в системе, контролируют содержание водорода в кислороде, кислорода в водороде и водорода в воздухе негерметичной части системы. Космонавт подчеркнул, что, если содержание контролируемых газов достигнет критического значения, бортовая вычислительная машина автоматически отключит систему.

На российском сегменте МКС установлены две системы кислородообеспечения. Одна из них размещена в рабочем отсеке служебного модуля, вторая - в модуле МЛМ. "Кроме того, каждый грузовой корабль "Прогресс" привозит на станцию сжатый воздух (до 41 кг) или кислород (до 50 кг) в баллонах высокого давления. Воздух подается в станцию по указанию ЦУП частями в течение нескольких суток. С помощью кораблей "Прогресс" производится также пополнение атмосферы станции азотом, потеря которого происходит, например, при проведении выходов в открытый космос", - уточнил Кононенко.

По словам спецкора ТАСС, уровень кислорода на МКС контролируется газоанализаторами. Контроль осуществляется непрерывно и круглосуточно. "При снижении парциального давления кислорода до 130 мм рт. ст. и при увеличении парциального давления кислорода до 190 мм рт. ст. срабатывает аварийная сигнализация", - заявил он.