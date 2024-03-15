Microsoft выпустит ИИ-инструменты для охоты на хакеров

Американская корпорация Microsoft планирует 1 апреля выпустить инструменты искусственного интеллекта (ИИ) на базе чат-бота Copilot, которые помогут специалистам по кибербезопасности регистрировать атаки хакеров и анализировать их методы. Об этом сообщает деловое издание Bloomberg.

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Microsoft представила версию Security Copilot для защиты корпоративных данных около года назад и с тех пор тестирует ее на крупных клиентах, включая нефтегазового гиганта British Petroleum (BP) и международную химическую компанию Dow Chemical.

«Программное обеспечение сочетает в себе мощь модели OpenAI с огромными объемами информации по безопасности, которую собирает Microsoft», — заявили в компании.

Copilot работает с любым программным обеспечением Microsoft для обеспечения безопасности и конфиденциальности, предлагая панель помощника, которая может составлять сводные данные и отвечать на вопросы.

Например, одна из программ безопасности компании уже собирает данные об угрозах безопасности и объединяет связанные между собой случаи в один инцидент. Интеллектуальный чат-бот может суммировать информацию об угрозах и написать отчет.

В Microsoft утверждают, что ИИ ускоряет работу сотрудников службы кибербезопасности на 26% и повышает их эффективность на 35%.

Ранее Microsoft пообещала добавить в чат-бот Copilot поддержку самой современной ИИ-модели GPT-4 Turbo.