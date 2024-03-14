В работе двух китайских спутников возникли неполадки

Неполадки зафиксированы в работе двух китайских спутников, запущенных с космодрома Сичан в Юго-Западном Китае, сообщает агентство Xinhua.

Спутники DOA и DOB были запущены в 20.51 по пекинскому времени с космодрома Сичан в провинции Сычуань с помощью ракеты-носителя Long March-2C, передает ТАСС.

С космическим кораблем Starship потеряна связь

Неисправность возникла в разгонном блоке Yuanzheng-1 S, в результате чего спутники не вышли на заданную орбиту.

Ранее сообщалось, что Москва и Пекин намерены построить вместе Лунную станцию.