Экс-министр финансов США собирается купить TikTok

Бывший министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что начал собирать консорциум инвесторов для покупки соцсети TikTok у китайской компании ByteDance.

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В эфире телеканала CNBC он отметил, что законопроект о возможном запрете соцсети должен быть принят, поэтому TikTok необходимо продать.

«Это отличный бизнес, и я планирую собрать группу, чтобы купить TikTok», — добавил Мнучин.

МИД КНР раскритиковал законопроект США по запрету TikTok

Вчера палата представителей конгресса США приняла законопроект, по которому КНР должна продать TikTok под угрозой блокирования социальной сети в Соединённых Штатах.