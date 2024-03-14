Экс-министр финансов США собирается купить TikTok

Экс-министр финансов США Мнучин собирается купить TikTok
Бывший министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что начал собирать консорциум инвесторов для покупки соцсети TikTok у китайской компании ByteDance.
В эфире телеканала CNBC он отметил, что законопроект о возможном запрете соцсети должен быть принят, поэтому TikTok необходимо продать.
МИД КНР раскритиковал законопроект США по запрету TikTok
Вчера палата представителей конгресса США приняла законопроект, по которому КНР должна продать TikTok под угрозой блокирования социальной сети в Соединённых Штатах.