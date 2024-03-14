GigaChat и Kandinsky завоевали популярность среди российских пользователей

Совокупное количество пользователей нейросетей Сбера GigaChat и Kandinsky с момента релиза достигло 18 млн, сообщает пресс-служба банка.

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«Мы очень рады, что наши AI-сервисы все более популярны у пользователей. Команды разработчиков Сбера активно трудятся над тем, чтобы решения становились еще лучше», — сказал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По его словам, в самое время выпустят новая версия нейросети Kandinsky, которой будет больше возможностей для работы с изображениями и видео, а также будет заметно улучшится качество генерации.

GigaChat был запущен Сбером весной 2023 года как передовая российская нейросеть. Напомним, этот искусственный интеллект способен выполнять различные задачи, включая поддержку бесед, создание текстов, генерацию кода и другое. Открытие доступа к GigaChat для всех желающих произошло в сентябре того же года.

Отмечается, что интеграция нейросети Kandinsky в GigaChat добавила возможность создания уникальных изображений. Kandinsky позволяет пользователям создавать фотореалистичные изображения в различных стилях и понимает запросы на более чем 100 языках.

Одной из самых популярных в GigaChat стала функция создания уникальных открыток к праздникам и обработка запросов на написание текстов, генерацию изображений и тезисный пересказ. Так, к праздникам на 14 февраля и 8 марта 1,4 млн пользователей ВКонтакте создали более 2 млн открыток.

Кроме того, сервис обрабатывал множество запросов о написании текстов, генерации изображений, тезисном пересказе. Всего за месяц GigaChat ВКонтакте обработал порядка 12 млн запросов.