С космическим кораблем Starship потеряна связь

SpaceX сообщила, что потеряла связь с космическим кораблем Starship. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

В пресс-службе пояснили, что связь с аппаратом пропала ближе к концу испытательного полета, когда он входил в атмосферу Земли.

В SpaceX уточнили, что корабль по плану должен был совершить околоземный полет и приводниться в Индийском океане.

Напомним, что первые два запуска в прошлом году завершились взрывом до выполнения всех поставленных задач. Однако данные, полученные во время этих запусков, помогли инженерам SpaceX подготовить корабль к сегодняшнему старту.

Starship стартовал в 8:25 по местному времени (16:25 мск) с пускового комплекса компании рядом с пляжем Бока-Чика (Техас, США).

SpaceX запустила космический корабль Starship

Старт и первая фаза полета, по мнению экспертов, прошли идеально, первая ступень отошла успешно, затем корабль продолжил набор высоты и благополучно вышел на орбиту.