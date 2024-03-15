Путин дал поручение по созданию ядерной энергетической установки в космосе

Президент России Владимир Путин поручил правительству заняться вопросами создания ядерной энергетической установки в космосе.

Глава государства подчеркнул, что создание такой установки является приоритетным направлением, оно должно быть обеспечено финансированием, передает «Интерфакс».

В начале недели Путин встретился с главой Роскосмоса Юрием Борисовым, они обсудили подготовку к новой миссии на Международной космической станции. Политолог Алексей Мартынов в беседе с газетой ВЗГЛЯД сказал, что развитие космической отрасли укрепляет научный и технологический суверенитет России.