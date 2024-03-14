Сайт Google Play перестал работать в России

Пользователи из России жалуются на неполадки в работе официального сайта Google Play. Проблема наблюдается как на смартфонах, так и на персональных компьютерах, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на данные сервиса GlobalCheck.

Журналисты отметили, что доступность сайта play.google.com в России составляет 0%. Страница открывается только при использовании VPN-сервисов.

Вместе с тем, на устройствах под управлением cистемы Android приложение Google Play функционирует исправно.

Ранее сообщалось, что владельцы смартфонов бренда Xiaomi жаловались на масштабный сбой в работе гаджетов.