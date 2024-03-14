GlobalCheck: сайт Google Play перестал работать в России
Пользователи из России жалуются на неполадки в работе официального сайта Google Play. Проблема наблюдается как на смартфонах, так и на персональных компьютерах, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на данные сервиса GlobalCheck.
Журналисты отметили, что доступность сайта play.google.com в России составляет 0%. Страница открывается только при использовании VPN-сервисов.
Вместе с тем, на устройствах под управлением cистемы Android приложение Google Play функционирует исправно.
Ранее сообщалось, что владельцы смартфонов бренда Xiaomi жаловались на масштабный сбой в работе гаджетов.
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